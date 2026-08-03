La Policía Boliviana difundió las imágenes del principal sospechoso del asesinato del ciudadano brasileño Denis Ferreira de Oliveira Santos, de 36 años, quien fue ejecutado la madrugada del domingo dentro de una discoteca ubicada entre el quinto y sexto anillo de la avenida Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con la investigación, el hombre captado por las cámaras de seguridad vestía completamente de blanco cuando ingresó al establecimiento y abrió fuego directamente contra la víctima. Denis Ferreira de Oliveira Santos recibió siete impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La fiscal asignada al caso, Rose Mary Barrientos, informó que el autor del crimen aún no ha sido identificado oficialmente y que las investigaciones continúan.

“Una persona desconocida, no identificada hasta el momento, ingresó al local y procedió a disparar siete veces contra un ciudadano de nacionalidad brasileña, quien perdió la vida”, señaló la fiscal.

Durante el ataque, otras dos personas también resultaron heridas por impactos de bala. Una de ellas trabaja en el local nocturno y la otra se encontraba como cliente al momento del hecho. Ambas recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Barrientos indicó que el Ministerio Público y la Policía realizan diferentes actos investigativos para identificar y capturar al responsable.

“Se está procediendo a realizar cuantos actos investigativos sean necesarios para identificar al autor y sancionarlo conforme a la ley. En las próximas horas esperamos contar con mayores avances en la investigación”, afirmó.

Las imágenes difundidas por la Policía muestran al principal sospechoso vestido completamente de blanco, registro que ahora forma parte de las pruebas para dar con su paradero. Los investigadores continúan analizando las cámaras de seguridad, recolectando evidencias y tomando declaraciones de testigos para esclarecer el crimen y capturar al presunto sicario.

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