Oviedo: “El Comando Vermelho y el PCC se disputan en Bolivia un corredor para sacar droga al exterior”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este lunes que las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC) mantienen una disputa por el control de corredores utilizados para el tráfico de drogas desde Bolivia hacia mercados internacionales.

“Vivimos épocas muy difíciles. Hay dos grandes clanes delictivos del Brasil que se están enfrentando en Bolivia, que se están disputando territorio de nuestra patria para ver quién controla el narcotráfico”, manifestó la autoridad.

Oviedo añadió que “el Comando Vermelho y el PCC hoy día están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, al advertir sobre la presencia y el accionar de ambas organizaciones en territorio boliviano.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de homenaje al subteniente Nelson Yerson Salazar Alientes, quien recibió el ascenso póstumo al grado de teniente tras perder la vida en cumplimiento de sus funciones.

En ese contexto, el ministro aseguró que el Gobierno fortalecerá las acciones contra el crimen organizado y que mantiene coordinación con autoridades de Brasil, la Unión Europea y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), además de reforzar los controles en las zonas fronterizas.

“La lucha no quedará ahí y no vamos a dar un paso atrás”, sostuvo la autoridad, al remarcar el compromiso del Estado en el combate contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Durante su intervención, Oviedo también expresó sus condolencias a la familia del joven oficial y destacó su trayectoria dentro de la institución policial.

“Nuestra plena solidaridad y pesar a la familia del subteniente Nelson Salazar Alientes, hoy ascendido de manera póstuma al grado de teniente. Es muy difícil venir a este tipo de actos. Un joven oficial de la Policía, con apenas 27 o 28 años y destacado durante su formación, fallezca al inicio de su carrera”, expresó.

El ministro recordó que Salazar fue subbrigadier mayor de la Academia Nacional de Policías y lamentó que haya perdido la vida cuando apenas llevaba alrededor de un año de servicio activo, calificando el hecho como una pérdida dolorosa para la institución y para el país.

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