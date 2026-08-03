Avicultores advierten que el precio del pollo seguirá elevado por la baja oferta tras los bloqueos

Ante el incremento del precio del kilo de pollo registrado en diferentes mercados del país, el sector avícola aseguró que la principal causa está relacionada con la disminución de la oferta producto de las afectaciones generadas durante los bloqueos registrados en el país.

El presidente de los productores avícolas a nivel nacional, Omar Castro, recordó que el sector había advertido previamente sobre las consecuencias que tendría una prolongación de las medidas de presión.

Bloqueos afectaron la producción en Santa Cruz y Cochabamba

Castro explicó que durante las últimas semanas de bloqueo las granjas no pudieron recuperar completamente su capacidad productiva.

“En las tres últimas semanas de bloqueo solamente pudimos repoblar el 80% de las granjas con pollo. Este incremento que se da actualmente se debe exclusivamente a la poca oferta que hay desde las granjas”, señaló.

El dirigente indicó que la afectación no solo se concentró en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, donde la producción habría sufrido mayores dificultades por la falta de insumos.

“En Cochabamba tuvieron que descartar gallinas ponedoras porque ya no había alimentos para darles. Solamente se repobló hasta un 20% de lo que normalmente se repuebla en las granjas”, afirmó.

El sector avícola descarta una baja inmediata del precio

Ante la consulta sobre si el precio del pollo podría reducirse en las próximas semanas, Castro explicó que la recuperación de la oferta tomará tiempo.

“Es un hueco que se dio durante tres semanas. Nosotros no creemos realmente que durante las próximas dos o tres semanas pueda haber alguna variación”, manifestó.

El representante avícola aclaró que los productores no fijan directamente el precio, sino que este responde a la relación entre oferta y demanda.

“Nosotros somos tomadores de precios. El comportamiento hacia el productor y hacia la población depende de la oferta y la demanda”, explicó.

Combustible y dólar aumentan los costos de producción

Además de los efectos de los bloqueos, Castro señaló que actualmente el sector enfrenta dificultades relacionadas con el abastecimiento de combustible y la variación del dólar.

Indicó que la falta de provisión regular de diésel obliga a algunos productores a recurrir a mercados alternativos, incrementando los costos de transporte.

“Todo esto está haciendo que el costo de transporte se incremente aproximadamente en un 25%”, afirmó.

Asimismo, señaló que la fluctuación del dólar viene impactando en los costos de producción desde 2024, generando incertidumbre dentro del sector.

Productores piden estabilidad económica

El dirigente avícola sostuvo que la falta de estabilidad económica afecta la planificación y las inversiones del sector.

“Si no hay estabilidad económica, no hay estabilidad. Nadie va a querer contraer más deudas si el futuro es incierto”, expresó.

Mientras comerciantes reportan precios elevados en los mercados, los productores avícolas aseguran que la recuperación de la oferta requerirá tiempo debido a las afectaciones acumuladas en la cadena productiva.

El sector espera que las condiciones mejoren para estabilizar la producción y evitar nuevos impactos en el precio de uno de los alimentos más consumidos por las familias bolivianas.

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