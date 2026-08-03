Ante la reciente escalada de violencia en la zona fronteriza con Brasil, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal en territorio boliviano como parte de una estrategia binacional para frenar al crimen organizado.

La medida surge en respuesta a los recientes hechos delictivos que encendieron las alarmas en las zonas limítrofes. Ante este escenario, la autoridad gubernamental fue enfática al señalar que el Estado no cederá terreno frente a la criminalidad.

"Esto no va a quedar así. Esto lo vamos a combatir. Como dije en algún momento, no vamos a dar un paso atrás ni para impulsar. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar con nuestra policía dándole mejores elementos, conectándola con policías y sistemas de inteligencia en el exterior", afirmó Oviedo.

Ejes de la nueva estrategia de seguridad

El plan de cooperación bilateral anunciado por el Ministerio de Gobierno contempla tres pilares fundamentales para garantizar el control en las áreas más vulnerables:

Oficina permanente: Instalación de una delegación oficial de la Policía Federal de Brasil en Bolivia.

Reciprocidad operativa: Despliegue de efectivos de la Policía Boliviana en suelo brasileño para asegurar un flujo continuo de inteligencia e información.

Apoyo logístico: Asistencia directa del gobierno brasileño a través de su fuerza federal para optimizar las operaciones conjuntas.

Plan "Fronteras Seguras" y puntos críticos

Como antesala a estas acciones, el ministro adelantó que en las próximas dos semanas se pondrá en marcha el plan operativo denominado "Fronteras Seguras".

Las acciones iniciales se concentrarán en puntos clave identificados como rutas habituales para el tráfico de sustancias controladas y el ingreso de antisociales como Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez.

En estas regiones se desplegarán mecanismos estrictos de control y represión del delito, consolidando operativos coordinados entre la Policía Boliviana y la Policía Brasileña para devolver la tranquilidad a las poblaciones fronterizas.

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