“Era muy destacado”: Entre honores y dolor, ascienden póstumamente a teniente a Yerson Salazar

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, participó este lunes en el acto de homenaje al subteniente Yerson Salazar, quien fue ascendido de manera póstuma al grado de teniente tras perder la vida durante un operativo en San Matías. En la ceremonia destacó la trayectoria del joven oficial y aseguró que el Gobierno reforzará la lucha contra el narcotráfico en las zonas fronterizas.

“Primero, nuestra plena solidaridad y pesar a la familia del subteniente Nelson Salazar Alientes, hoy ascendido de manera póstuma al grado de teniente. Es muy difícil venir a este tipo de actos. Un joven oficial de la Policía, con apenas 27 o 28 años, además muy destacado en su formación policial, fallezca al inicio de su carrera”, manifestó la autoridad.

Oviedo recordó que el uniformado fue subbrigadier mayor de la Academia Nacional de Policías y lamentó que su carrera se haya visto truncada cuando apenas llevaba alrededor de un año de servicio.

Durante su intervención, el ministro sostuvo que la muerte del oficial refleja las limitaciones que enfrenta el Estado frente al poder de fuego de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Este joven policía ha muerto por una debilidad estructural que tenemos como Estado, por la diferencia de potencia de armas de fuego entre el narcotráfico y la Policía”, afirmó.

Asimismo, señaló que Bolivia atraviesa un escenario complejo debido a la presencia de organizaciones criminales internacionales. Según indicó, dos de los principales grupos delictivos de Brasil, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), se encuentran disputando corredores del narcotráfico en territorio boliviano.

“Hoy están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, sostuvo.

Ante este panorama, Oviedo aseguró que el Gobierno no retrocederá en la lucha contra el crimen organizado y anunció el fortalecimiento de los controles en las fronteras. Además, informó que se mantiene una coordinación permanente con autoridades de Brasil, organismos de la Unión Europea y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), con el objetivo de enfrentar el avance de las redes del narcotráfico y desarticular a las organizaciones criminales que operan en la región.

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