Ministerio de Gobierno declara prioritaria la orden de aprehensión contra Evo Morales

El Ministerio de Gobierno informó este 3 de agosto de 2026 que la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales Ayma constituye una “tarea prioritaria” para el Gobierno nacional.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado sostuvo que el cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales competentes es un principio fundamental del Estado de derecho y una obligación para las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Orden de aprehensión

El Ministerio señaló que la ejecución de la orden debe realizarse en estricto apego a la Constitución Política del Estado, al ordenamiento jurídico vigente y con respeto a las garantías y derechos establecidos por ley.

“El Ministerio de Gobierno ratifica que ninguna persona se encuentra por encima de la ley y que las decisiones judiciales deben ser cumplidas sin distinción, privilegios ni consideraciones de carácter político”, señala el documento.

Actuación con proporcionalidad

La institución también reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad, profesionalismo y proporcionalidad en todas las acciones que desarrolle.

Según el comunicado, el objetivo será preservar la seguridad de la población, el orden público y la paz social, evitando cualquier escenario que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos o de los servidores públicos.

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