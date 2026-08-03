Seis aprehendidos con tres armas de fuego durante operativo policial en San Julián

Seis personas, entre ellas cuatro hombres y dos mujeres, fueron aprehendidas por efectivos de la Policía Boliviana durante un operativo realizado en la carretera que conecta los departamentos de Beni y Santa Cruz, a la altura del municipio de San Julián.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados interceptaron dos vehículos en los que se trasladaban los sospechosos y, tras una requisa, encontraron tres armas de fuego: dos fusiles de largo alcance y una escopeta, las cuales fueron secuestradas como parte de la investigación.

Además del armamento, la Policía procedió al secuestro de los dos motorizados utilizados para el traslado de los ahora aprehendidos, quienes fueron puestos a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

Las primeras investigaciones señalan que el grupo se dirigía desde el departamento del Beni hacia Santa Cruz. Sin embargo, las autoridades aún investigan el destino que tendrían las armas y el propósito de su traslado.

Los seis aprehendidos prestan declaración informativa ante el Ministerio Público, instancia que busca establecer el origen del armamento, la legalidad de su tenencia y determinar si existe alguna vinculación con hechos delictivos.

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