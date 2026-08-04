Aún no identifican a los asesinos del veterinario ejecutado con 22 balazos en San Ignacio

La Policía intensificó los operativos en el municipio de San Ignacio de Velasco tras el asesinato del veterinario Denar Parada Saavedra, de 41 años, quien fue acribillado la tarde del domingo. Hasta este lunes, las autoridades no lograron identificar ni capturar a los responsables del hecho de sangre.

Como parte de la investigación, el restaurante que administraba la víctima continúa precintado, mientras peritos y efectivos policiales realizan diferentes diligencias para recolectar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Paralelamente, familiares y amigos velan los restos del profesional, consternados por la violencia con la que fue asesinado.

La autopsia legal confirmó que Parada Saavedra recibió 22 impactos de bala de arma de fuego calibre 9 milímetros, lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata. De acuerdo con el informe policial, el veterinario se encontraba en un negocio de venta de pollo cuando fue sorprendido por dos hombres que llegaron en una motocicleta y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Tras cometer el ataque, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido. Las primeras investigaciones señalan que los autores serían presuntamente ciudadanos de nacionalidad brasileña, aunque este dato aún es verificado por las autoridades.

La Policía continúa con los operativos en distintos sectores de San Ignacio de Velasco y mantiene abierta la investigación para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que conmociona a la población.

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