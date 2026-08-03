La Paz: Panificadores analizan subir el precio del pan desde septiembre; conozca los detalles

La Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia anunció que analiza un posible incremento en el precio del pan de batalla, debido al alza de costos de producción y al impacto del tipo de cambio en los insumos importados.

Desde el sector señalaron que aún no existe una decisión cerrada, pero indicaron que la hoja de costos refleja que la unidad de pan tendría un valor aproximado de Bs 1,30.

“La decisión no la estamos tomando ahorita como una decisión cerrada. Estamos esperando nuevamente conversar con el Gobierno, agilizando y demostrando la hoja de costo, la cual bota un boliviano con 30 centavos”, señaló un representante de la Confederación.

Ampliado nacional a fines de agosto

Los panificadores informaron que se prevé realizar un ampliado nacional a finales de agosto, donde las federaciones del país evaluarán la situación y definirán una postura sobre el precio del pan.

“Las federaciones nos han exigido a nosotros, como cabezas de mi sector, tener un ampliado nacional, yo creo por fines de agosto a más tardar”, indicaron.

Según el sector, si no se llega a un acuerdo con el Gobierno, el nuevo precio podría aplicarse desde la primera semana de septiembre.

Insumos más caros por el dólar

Los panificadores advierten que el incremento del dólar afecta directamente a los insumos utilizados para la elaboración del pan, especialmente la harina, manteca y levadura.

“Lamentablemente, la subida no solamente está afectando en la harina, está afectando en diferentes insumos como la manteca y la levadura”, señalaron.

El sector asegura que el encarecimiento de estos productos presiona los costos de producción y dificulta mantener el precio actual del pan de batalla.

Panificadores de La Paz piden esperar

En La Paz, el dirigente de la Federación de Panificadores Artesanos, Dandy Mallea, pidió calma a la población y aseguró que aún se espera una definición del Gobierno sobre el precio del quintal de harina.

Mallea explicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo habría informado sobre la importación de 7.000 toneladas métricas de harina de trigo acabada y 30.000 toneladas de trigo, insumos que se espera sean distribuidos en los próximos días.

“Estamos a la espera de que esta semana nos puedan determinar el precio del quintal de harina”, señaló.

Buscan mantener el precio actual

El dirigente paceño indicó que su sector busca que el trigo sea entregado directamente a los molinos nacionales para reactivar la economía y evitar nuevas alzas en el mercado.

También aseguró que, por el momento, desde su federación se descarta un incremento inmediato del precio del pan y se intenta sostener el costo actual mientras llega el insumo.

“Estamos tratando de aguantar a lo que da la posibilidad de poder seguir manteniendo el precio de la unidad del pan”, afirmó Mallea.

Piden comprensión a la población

Mallea pidió comprensión a la población y sostuvo que el sector espera que en los próximos días se consolide la llegada de harina y trigo al país para evitar mayores problemas.

“Queremos la comprensión de la población. Hemos esperado varios meses, por qué no podemos esperar unos 10 días más para que el producto esté en Bolivia, en La Paz, en destino, y podamos trabajar”, manifestó.

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