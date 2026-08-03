Defensa del Consumidor revisa contratos inmobiliarios y recibe denuncias de usuarios

La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor informó que realiza una evaluación técnica y jurídica de contratos del sector inmobiliario en el marco de la Ley N.º 453.

La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (DGDDUC) informó que continúa fortaleciendo las acciones de protección a usuarios y consumidores en el sector inmobiliario.

A través de un comunicado, la institución señaló que desarrolla la revisión técnica y jurídica de contratos, en el marco de la Ley N.º 453, con el objetivo de garantizar que los documentos sean evaluados conforme a la normativa vigente.

Ciudadanos presentaron documentación

Según el comunicado, durante la mañana de este lunes las oficinas de la DGDDUC recibieron a un importante número de ciudadanos que presentaron documentación para la revisión individual de sus casos.

La entidad informó que su equipo técnico y legal inició de inmediato la recepción y evaluación de cada expediente.

La DGDDUC aseguró que este trabajo se realizará mediante un análisis “objetivo, responsable y conforme a la normativa vigente”.

Puertas abiertas para denuncias

La institución reiteró que sus oficinas permanecerán abiertas para recibir denuncias, revisar contratos, brindar orientación y acompañar a la población en la defensa de sus derechos.

Además, sostuvo que continuará trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía, velando por la seguridad jurídica y el bienestar de usuarios y consumidores.

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