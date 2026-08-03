Defensa del Consumidor revisa contratos inmobiliarios y recibe denuncias de usuarios

La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor informó que realiza una evaluación técnica y jurídica de contratos del sector inmobiliario en el marco de la Ley N.º 453.
03/08/2026 18:07
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La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor informó que realiza una evaluación técnica y jurídica de contratos del sector inmobiliario en el marco de la Ley N.º 453.
La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (DGDDUC) informó que continúa fortaleciendo las acciones de protección a usuarios y consumidores en el sector inmobiliario.
A través de un comunicado, la institución señaló que desarrolla la revisión técnica y jurídica de contratos, en el marco de la Ley N.º 453, con el objetivo de garantizar que los documentos sean evaluados conforme a la normativa vigente.
Ciudadanos presentaron documentación
Según el comunicado, durante la mañana de este lunes las oficinas de la DGDDUC recibieron a un importante número de ciudadanos que presentaron documentación para la revisión individual de sus casos.
La entidad informó que su equipo técnico y legal inició de inmediato la recepción y evaluación de cada expediente.
La DGDDUC aseguró que este trabajo se realizará mediante un análisis “objetivo, responsable y conforme a la normativa vigente”.
Puertas abiertas para denuncias
La institución reiteró que sus oficinas permanecerán abiertas para recibir denuncias, revisar contratos, brindar orientación y acompañar a la población en la defensa de sus derechos.
Además, sostuvo que continuará trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía, velando por la seguridad jurídica y el bienestar de usuarios y consumidores.
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