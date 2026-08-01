Transporte pesado advierte que asumirá medidas “pese al estado de excepción”

El dirigente del transporte pesado internacional, Marcelo Cruz, advirtió que el sector asumirá medidas extremas si el Gobierno no soluciona el problema de abastecimiento de diésel, aun cuando rija un estado de excepción.

Cruz señaló que varias organizaciones del transporte pesado se reunieron en Cochabamba y emitieron una resolución en la que otorgan un plazo de 15 días al Gobierno para atender dos temas considerados urgentes: la falta de diésel y los trabajos pendientes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en rehabilitación, mantenimiento y conservación vial.

“Vamos a tener que asumir medidas extremas pese al estado de excepción, porque ya no se puede aguantar”, afirmó.

Dicen que la situación empeoró

El dirigente sostuvo que el panorama no mejoró y que, por el contrario, el desabastecimiento de diésel se agravó en los últimos días, especialmente en Santa Cruz.

Según Cruz, varios surtidores no reciben combustible desde la anterior semana, lo que provocó filas de camiones de varios kilómetros tanto en la ciudad como en provincias.

“No, para nada ha mejorado, ha empeorado. Hay un desabastecimiento total en cuanto a diésel”, señaló.

Reclaman falta de respuesta del Gobierno

Cruz indicó que el transporte pesado alertó esta situación luego de los 53 días de bloqueo, pero aseguró que, más de un mes después, no se logró restituir el flujo normal de camiones ni la rotación del comercio exterior boliviano.

El dirigente afirmó que la carga vinculada a los puertos chilenos de Arica e Iquique se encuentra afectada, con mercadería acumulada e incluso abandonada debido a multas que, según dijo, en algunos casos superan el valor de la carga.

Además, sostuvo que la logística se encareció y que el boliviano perdió valor frente a monedas de países vecinos, lo que agrava la situación económica del sector.

“No es un problema logístico”

Cruz rechazó la versión de que el desabastecimiento se deba únicamente a problemas logísticos. Según explicó, durante los bloqueos las rutas por Paraguay y Argentina, por donde ingresa parte del combustible hacia el oriente, estuvieron despejadas.

A su criterio, el problema principal es la falta de liquidez y de dólares para pagar la compra internacional de combustible.

“No es un problema logístico. Es una situación complicada porque no hay dólares en el país”, afirmó.

Piden liberar importación privada

El dirigente planteó que se permita la libre importación de combustible por parte de privados, empresas o personas que cuenten con dólares para adquirir diésel.

También sugirió liberar el gravamen arancelario y el IVA para que el precio final al consumidor pueda acercarse al valor que actualmente se paga en surtidores.

Según Cruz, el problema es estructural y requiere cambios en la Ley de Hidrocarburos, seguridad jurídica para la inversión y normas que permitan responder de forma inmediata a la crisis.

Sector no quiere bloquear, pero exige soluciones

Cruz aseguró que el transporte pesado no busca bloquear ni paralizar actividades, porque su trabajo depende de circular por las carreteras. Sin embargo, advirtió que la falta de respuesta estatal puede llevar al sector a tomar medidas.

“Hemos sido comprensivos, hemos tratado de colaborar al Estado, porque necesitamos que al Gobierno le vaya bien, pero pareciera que hacen méritos para que los sectores tengamos que movilizarnos”, expresó.

El dirigente agregó que el transporte pesado trabaja junto al bloque multisectorial en Santa Cruz y otros sectores productivos independientes, que también se sienten afectados por la falta de soluciones.

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