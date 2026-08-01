Cristhian Marmolejo se impone en el "Duelo de Paraguayos" tras una reñida votación

La expectativa llegó a su punto máximo cuando finalizó el enfrentamiento entre Rodrigo Giménez y Cristhian Marmolejo, dos artistas paraguayos que protagonizaron un espectáculo lleno de talento, energía y emoción sobre el escenario.

Tras las presentaciones, llegó el momento de la votación.

Así se definió el resultado

La estación digital emitió dos votos.

Sergio Nogales destacó la dificultad de la propuesta presentada por Rodrigo Giménez.

"Hay que tener los pantalones para elegir ese ritmo. Mi voto es para Rodrigo."

Por su parte, Alejandro Serrate inclinó la balanza hacia Cristhian.

"Mi voto es para el rey, Cristhian Marmolejo."

El jurado tomó la decisión

Las devoluciones dieron paso a la votación oficial.

Quimey del Río reconoció el nivel de ambos participantes, aunque finalmente respaldó a Rodrigo.

"Mi voto es para Rodrigo. Los dos me encantaron, pero disfruté mucho la puesta en escena."

Elka Meyer también eligió a Rodrigo, destacando el nivel de dificultad de su propuesta.

"Por la dificultad y los estilos presentados, mi voto es para Rodrigo."

Sin embargo, Tito Larenti decidió apoyar a Cristhian.

"Por el show, la actitud y el liderazgo, mi voto es para Cristhian Marmolejo."

La decisión continuó con Gabriela Zegarra, quien resaltó la seguridad mostrada sobre el escenario.

"Fue una decisión muy difícil, pero me voy con Cristhian por la determinación que mostró durante su presentación."

Posteriormente, Grisel Quiroga también se inclinó por el representante de Stetic Dance.

"Ambos equipos me encantaron, hubo de todo, pero mi voto es para Cristhian Marmolejo."

Finalmente, Leonel emitió el voto que terminó definiendo el resultado.

"Voy a votar con mi conciencia. Ambos estuvieron increíbles, pero mi voto es para Cristhian Marmolejo y Stetic Dance."

Victoria para Cristhian Marmolejo

Con un resultado final de cinco votos a favor y tres en contra, Cristhian Marmolejo y la academia Stetic Dance se consagraron ganadores del esperado "Duelo de Paraguayos", llevándose el reconocimiento en una noche marcada por el talento, el espectáculo y la sana competencia.

El enfrentamiento dejó claro el alto nivel artístico de ambos equipos, que recibieron el reconocimiento del jurado y del público por sus destacadas presentaciones.

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