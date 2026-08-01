Rodrigo Giménez vs. Cristhian Marmolejo: solo uno se quedará con la victoria

La competencia continúa elevando la intensidad y esta noche será el turno de un enfrentamiento que promete grandes emociones. Rodrigo Giménez y Cristhian Marmolejo protagonizarán el esperado "Duelo de Paraguayos", una batalla artística que buscará conquistar al público y demostrar quién se impone sobre el escenario.

El desafío tiene un antecedente especial. Durante la Semana de Dúos, cuando los equipos compartieron escenario con invitados especiales, ambos artistas aceptaron el reto de enfrentarse en un duelo que despertó gran expectativa entre los seguidores del programa.

Ahora llegó el momento de conocer al ganador.

Con estilos propios, carisma y una gran conexión con el público, Rodrigo y Cristhian buscarán entregar una presentación inolvidable y dejarlo todo sobre el escenario para quedarse con el triunfo.

La expectativa crece entre los fanáticos, que esperan una noche llena de espectáculo, talento y mucha emoción.

¿Quién se llevará la victoria en este esperado duelo?

La respuesta se conocerá esta noche, desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.

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