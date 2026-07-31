Romero advierte que Bolivia no debe endeudarse para gasto corriente

El analista económico Fernando Romero advirtió que Bolivia debe evitar utilizar nuevos créditos externos para financiar gasto corriente, pagar deuda externa o cubrir la importación de carburantes.

Durante una entrevista, Romero sostuvo que los recursos que lleguen al país deben ser administrados con prudencia, especialmente en un contexto de presión cambiaria, baja liquidez en dólares y necesidad de financiamiento externo.

“El peor error sería prestarnos para pagar deuda externa, importar carburantes o para gasto corriente”, afirmó el analista.

Pide invertir en sectores que generen dólares

Romero señaló que una parte de los recursos externos puede ayudar a equilibrar el mercado cambiario, pero remarcó que el destino principal debe ser la inversión en proyectos de alto impacto económico y social.

Según el analista, el país necesita fortalecer sectores productivos capaces de generar divisas para no depender permanentemente de nuevos préstamos.

“Los dólares que lleguen realmente se tienen que invertir, porque si no ese círculo vicioso se puede hacer mucho más crónico”, advirtió.

Dólar supera los Bs 12

La entrevista se realizó en medio del incremento del tipo de cambio oficial, que para este viernes llegó a Bs 12,15 por dólar, viernes llegó a Bs 12,15 por dólar, luego de más de un mes de alza continua desde la aplicación del régimen cambiario flexible.

Romero explicó que el dólar subió más de un 23% en poco más de 30 días, situación que generó incertidumbre, especulación y presión sobre los precios de la canasta básica.

BCB busca intervenir el mercado

El analista también se refirió a la Resolución de Directorio 117/2026 del Banco Central de Bolivia, que habilita mecanismos para comprar y vender dólares mediante operaciones directas y subastas electrónicas.

Romero aclaró que esta medida no establece una banda cambiaria con techo y piso, sino una forma de intervención para mitigar fluctuaciones no deseadas.

Sin embargo, señaló que la efectividad de esta herramienta dependerá de la disponibilidad real de dólares del Banco Central.

Baja liquidez en reservas

El economista indicó que Bolivia tiene una liquidez limitada en divisas y estimó que las reservas disponibles en dólares rondan los $us 630 millones, mientras que una gran parte de las reservas internacionales está compuesta por oro.

A su criterio, esto demuestra que la medida del BCB puede ayudar de manera coyuntural, pero no resuelve los problemas estructurales de la economía.

“Es una medida que va a mitigar o moderar un poco el mercado cambiario, pero no soluciona la crisis cambiaria ni la liquidez de dólares”, sostuvo.

Acuerdo con el FMI

Romero también se refirió al acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones. Señaló que estos recursos pueden representar una inyección importante para el país, pero insistió en que deben ser utilizados de forma estratégica.

El analista consideró que Bolivia vive un momento clave y que el financiamiento externo debe servir para apoyar reformas, fortalecer la economía y reactivar sectores generadores de divisas.

Riesgo si no se cambia el rumbo

Romero advirtió que, si los créditos se destinan únicamente a cubrir obligaciones inmediatas, el país podría profundizar su dependencia del endeudamiento.

Según dijo, Bolivia debe evitar repetir prácticas de años anteriores, cuando se recurrió a más deuda para pagar compromisos previos.

“No toda la vida nos vamos a prestar y en algún momento tenemos que pagar”, remarcó.

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