Un equipo multidisciplinario del Hospital de Tercer Nivel de Montero realizó una cirugía de alta complejidad que permitió retirar un tumor de más de 40 kilogramos del muslo derecho de un hombre de 48 años, quien permanecía con dificultades para movilizarse debido al crecimiento progresivo de la masa.

El paciente fue identificado como James Romero, quien relató que durante cinco años peregrinó por distintos centros médicos en Santa Cruz en busca de una solución, sin conseguir una intervención que le permitiera recuperar su movilidad.

“Contento y feliz con la atención del Hospital de Montero y agradecer al doctor que me logró sacar el tumor que me impedía caminar. Estuve peregrinando en Santa Cruz y no podían operarme allá, y aquí se logró”, expresó Romero tras la cirugía.

El procedimiento estuvo a cargo del cirujano oncólogo Yadier Rodríguez, quien explicó que el paciente presentaba una lipodistrofia gigante, una alteración caracterizada por la acumulación excesiva de tejido adiposo debajo de la piel, provocando una deformación considerable del muslo e impidiendo la locomoción.

“Era un tumor gigante que impedía la locomoción del paciente y evitaba que él pudiera hacer su vida normal. Fue una cirugía de dos horas”, explicó el especialista.

Rodríguez señaló que esta intervención representa la primera etapa del tratamiento, ya que el objetivo posterior es mejorar las condiciones de salud del paciente para que pueda acceder a una cirugía bariátrica.

La pieza extraída fue enviada al Servicio de Patología, donde será sometida a los estudios correspondientes para determinar sus características y establecer el diagnóstico definitivo.

Según el equipo médico, la condición del paciente se encontraba agravada por una obesidad severa, situación que complicaba su movilidad y afectaba su calidad de vida. Tras la operación, Romero inició una nueva etapa con la expectativa de recuperar progresivamente su autonomía.

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