La noche estuvo cargada de talento y competencia, pero también dejó espacio para la emoción. En La Gran Batalla Superstars, la gran sorpresa fue preparada para Quimey del Río, quien celebró un nuevo año de vida rodeada del cariño de todo el equipo del programa.

La fiesta comenzó con la denominada "hora loca", que ingresó al estudio con música, baile y mucha energía para convertir el escenario en una verdadera celebración.

Uno de los momentos más llamativos fue protagonizado por Nicol Salce, quien lideró uno de los bailes especialmente preparados para homenajear al jurado y hacer de su cumpleaños una noche inolvidable.

Visiblemente emocionado, Quimey agradeció el gesto de sus compañeros y del programa.

"Gracias por recibirme y recordarme en mi cumpleaños", expresó con una sonrisa.

El regalo más especial llegó desde su familia

Cuando parecía que la celebración había terminado, la producción preparó una sorpresa aún más emotiva.

En las pantallas del programa se proyectó un video con mensajes de felicitación enviados por sus familiares y amigos, quienes, a la distancia, le hicieron llegar todo su cariño en esta fecha tan especial.

Uno de sus primos le dedicó unas sentidas palabras:

"Te deseo todo lo mejor, te mando un abrazo en este día tan especial."

El emotivo video conmovió a Quimey y al público presente, cerrando una celebración que combinó alegría, baile y mucho sentimiento.

Así, La Gran Batalla Superstars volvió a demostrar que, además de la competencia, también hay espacio para compartir momentos inolvidables que fortalecen los lazos entre quienes forman parte del programa.

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