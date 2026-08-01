"Es un verdadero artista": el jurado ovacionó la presentación de Cristhian Marmolejo

Para cerrar la gala de este viernes y uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada, Cristhian Marmolejo y la academia Stetic Dance subieron al escenario de La Gran Batalla Superstars con una propuesta inspirada en Ricky Martin, interpretando el tema "She Bangs".

La coreografía combinó fuerza, dinamismo y una marcada presencia escénica, elementos que conquistaron tanto al público como al jurado.

Un show que convenció desde el inicio

La primera devolución estuvo a cargo de Gabriela Zegarra, quien destacó el crecimiento del equipo y la seguridad que transmitió durante toda la presentación.

"Creo que le dieron la vuelta a toda la presentación. Hubo sensualidad y ustedes aprovecharon cada momento para lucirse. Todo se vio mucho más armonioso y el intérprete también. Los sentí con confianza y disfruté mucho el espectáculo", comentó.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la actitud y personalidad que mostró el equipo sobre el escenario.

"Muy bien la actuación de Cristhian y de los chicos. Hubo fuerza, estilo, personalidad y sensualidad. Tienen todo lo que uno busca en un equipo que no solo baila, sino que también ofrece un verdadero show. Marmolejo, vas de frente y no le tienes miedo a nada. Estuviste muy seguro en el escenario. Felicitaciones, hicieron un gran trabajo", expresó.

Al escuchar las devoluciones, Cristhian reconoció el esfuerzo que significó preparar esta presentación.

"Fue un gran reto para nosotros", afirmó.

"Cristhian es un verdadero artista"

La jurado Elka Meyer también destacó la conexión del grupo y la versatilidad mostrada durante la coreografía.

"Son un equipo que tiene muchísimo ritmo. Se nota la conexión permanente y la confianza que existe entre ustedes. Lo que se ve es un verdadero equipo. Hubo momentos muy creativos, son bailarines muy versátiles y disfruto mucho ver su trabajo. Cristhian es un verdadero artista", señaló.

Con una actuación llena de energía, ritmo y carisma, Cristhian Marmolejo y Stetic Dance cerraron por todo lo alto el "Duelo de Paraguayos", dejando en manos del público y de la competencia el desenlace de este esperado enfrentamiento.

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