Después del desafío lanzado semanas atrás, la esperada noche del "Duelo de Paraguayos" se hizo realidad. El primero en salir al escenario fue Rodrigo Giménez, acompañado por la academia Fire Steps, para interpretar una propuesta inspirada en el artista Malhari, con la canción "Sanjay Leela Bhansali".

Con una puesta en escena cargada de energía, fuerza y sincronización, el equipo cautivó al público y recibió una destacada devolución del jurado.

Al finalizar su presentación, Rodrigo no pudo contener la emoción y agradeció a la academia que lo acompañó desde sus inicios en el programa.

"Una noche más presentando un excelente baile con Fire Steps, el equipo que me vio nacer en La Gran Batalla. Los quiero mucho. Nunca dejen de luchar por sus sueños, porque sé cuánto cuesta estar aquí", expresó entre lágrimas.

El artista también recordó el esfuerzo que realizan todos los participantes para mantenerse en competencia.

"Todos hacemos un gran esfuerzo para estar aquí. Hoy tuvimos una oportunidad más y creo que lo hicimos bien", añadió.

El jurado destacó la fuerza y la calidad del espectáculo

El primero en dar su devolución fue Quimey del Río, quien aseguró haber disfrutado de la presentación.

"A mí me encantó. Fue un verdadero espectáculo. Encarnaste muy bien la fuerza y la energía del personaje. Me fascinó la propuesta", comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la conexión del equipo y la libertad con la que ejecutaron la coreografía.

"Quiero felicitarlos. Se notó esa libertad para hacer muchas cosas en escena. Mostraron muy bien al personaje y la conexión entre todos fue espectacular. Son unos genios", afirmó.

Rodrigo reveló que esta coreografía tiene un significado especial para él.

"Esta fue una de las mejores presentaciones que tuvimos en la pasada temporada", recordó.

"Vinieron a competir"

El jurado también coincidió en destacar el crecimiento del equipo.

Tito Larenti valoró la precisión y seguridad de la propuesta.

"Hubo fuerza, creatividad. Todo estuvo mucho más pulido y se los vio muy seguros. Sin duda, vinieron a competir", señaló.

Mientras que Elka Meyer destacó el nivel artístico alcanzado por Fire Steps.

"Para mí es un placer volver a ver esta calidad de artistas. Es un equipo altamente competitivo, que mejora constantemente sus propuestas y que ya tiene una calidad y una conexión muy marcadas", expresó.

Agradecido por la devolución, Rodrigo cerró su participación dedicando unas palabras a sus compañeros.

"Muchas gracias. Vinimos a dar un buen show. Felicidades a todo mi equipo", concluyó.

Con una actuación llena de emoción, técnica y energía, Rodrigo Giménez dejó la vara alta en el esperado "Duelo de Paraguayos", a la espera de conocer la respuesta de su rival en la competencia.

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