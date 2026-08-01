Destacan acuerdo entre los tres niveles de Estado para lograr una ruta estratégica hacia Brasil

La firma de un acuerdo interinstitucional marcó un hito de coordinación política al reunir a las principales autoridades del país para impulsar el corredor vial hacia la frontera.

Al respecto, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Ma. René Álvarez, destacó que “lo que se puede ponderar de este convenio es la conexión que ha habido entre los tres niveles de Estado porque el convenio fue firmado por el presidente Rodrigo Paz, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco y el alcalde municipal, Felman Gómez”.

La autoridad valoró esta articulación institucional durante la segunda sesión de honor descentralizada del legislativo cruceño, orientada a fortalecer la presencia institucional en las provincias.

Asimismo, indicó que la jornada contó con la presencia de autoridades y empresarios de Mato Grosso que arribaron exclusivamente para respaldar una iniciativa que abrirá las puertas a un nuevo modelo logístico bilateral.

Alcance de los estudios y proyección binacional

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional dará paso a los estudios técnicos en el tramo comprendido entre San Ignacio, Marfil y la frontera con la República Federativa de Brasil. Mientras en el lado brasileño ya se registran avances desde Vila Bela, en el territorio cruceño arranca formalmente la fase de evaluación técnica para completar el trazado internacional.

Esta infraestructura estratégica facilitará un intercambio comercial de gran escala mediante el flujo directo de importaciones y exportaciones entre Santa Cruz y Mato Grosso. La legisladora remarcó la importancia de concluir los estudios en el menor tiempo posible para activar los mecanismos que viabilicen la ejecución de la obra.

Ajustes normativos y modelo de concesión

El proyecto busca consolidarse mediante una alianza público-privada fundamentada en la reglamentada Ley Departamental de Concesiones.

No obstante, Álvarez enfatizó la necesidad de realizar adecuaciones en la normativa nacional para “armonizar y que este tipo de modelo económico y concesiones pueda aplicarse, no solo en esta carretera sino en otras que den beneficio de conexión del país”.

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