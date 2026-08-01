"La balanza se inclina a favor de los criminales": Santistevan plantea reforzar a la Policía ante avance del crimen organizado

La escalada de violencia registrada en las últimas horas en el departamento, que dejó siete personas fallecidas, entre ellas un efectivo policial, evidencia el fortalecimiento del crimen organizado y la necesidad de una respuesta estatal más contundente, sostuvo el secretario departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan.

Durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, la autoridad señaló que grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho mantienen una disputa por el control de territorios y rutas utilizadas para actividades ilícitas, situación que, según indicó, ha derivado en ataques directos contra las fuerzas del orden.

"Existe una gobernanza criminal. Emboscan a la Policía para impedir que ingrese a territorios que consideran bajo su control", afirmó Santistevan al referirse a la presencia de estas organizaciones en zonas fronterizas del departamento.

Santistevan explicó que estas organizaciones han logrado establecer zonas de influencia donde buscan impedir la intervención de las fuerzas del orden, en áreas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y otros negocios ilícitos con conexión hacia Brasil.

La autoridad señaló que la presencia de estas organizaciones no es reciente, sino el resultado de un proceso de expansión que convirtió a parte del territorio boliviano en refugio y centro logístico para el narcotráfico.

Según indicó, uno de los principales desafíos consiste en desarticular las rutas utilizadas por estas estructuras criminales mediante operaciones estratégicas y un mayor control estatal.

Se adeudan Bs 17 millones para fortalecer a la Policía

Respecto a la capacidad de respuesta, Santistevan advirtió que la Policía enfrenta una importante desventaja frente al poder económico y logístico de las organizaciones criminales.

"La balanza se inclina a favor de los criminales, a pesar de que son menos en número que los policías. El que manda en una confrontación es el que tiene oportunidades de abastecerse, el que tiene economía para manejar la logística y los medios materiales", manifestó.

También se refirió al financiamiento destinado a seguridad ciudadana. Santistevan afirmó que "desde el 2017 hasta el día de hoy se debe 17 millones de bolivianos por el asunto de regalía para seguridad ciudadana la Policía", recursos que, según dijo, no fueron ejecutados oportunamente para fortalecer el equipamiento institucional.

Finalmente, informó que la actual gestión de la Gobernación de Santa Cruz trabaja en el fortalecimiento de la Policía Departamental mediante nuevas adquisiciones. "El gobernador de Santa Cruz está preparando un soporte económico... una importante adquisición de acuerdo a solicitud y requerimiento de la Policía Departamental", anunció.

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