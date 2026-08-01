Buscan a responsables del ataque en San Matías tras encontrar dos camionetas calcinadas

Nuevos elementos surgen en la investigación del ataque que terminó con la muerte del subteniente Salazar en la comunidad Ascensión de la Frontera, en el municipio de San Matías. En las últimas horas fue encontrada una segunda camioneta completamente incinerada, que presuntamente habría sido utilizada por los sicarios.

El vehículo fue ubicado a unos 10 o 15 minutos de la comunidad, sobre la ruta que conecta con Santa Cruz. Según las primeras investigaciones, la camioneta habría salido de Ascensión de la Frontera antes de ser abandonada y quemada.

Mientras tanto, la camioneta policial en la que se trasladaba el subteniente Salazar permanece en la carretera Bioceánica, donde ocurrió el ataque. El motorizado de igual manera quedó totalmente destruido por el fuego.

La zona continúa bajo vigilancia policial. Desde la mañana se desplegaron patrullas y un helicóptero para realizar operativos de búsqueda y control, además de la presencia de efectivos del Grupo Delta que permanecen recorriendo el sector.

Los habitantes de Ascensión de la Frontera manifestaron su preocupación por lo ocurrido y señalaron que las personas involucradas en el hecho no serían conocidas en la comunidad ni formarían parte de los pobladores de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre la identidad de los responsables ni sobre el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron.

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