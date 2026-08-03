Caos y daños mecánicos: Conductores piden bacheo en la zona del Mercado Mutualista en Santa Cruz

Choferes que circulan habitualmente por los alrededores del Mercado Mutualista denuncian que, especialmente en horas pico, la vía se convierte en un punto de caos vehicular y de constantes daños materiales a causa de la gran cantidad de baches profundos.

El deterioro de las calles no solo complica la circulación, sino que representa un impacto económico para los conductores, quienes deben lidiar con el encarecimiento de los repuestos automotrices y el tipo de cambio.

Testimonios recogidos en el lugar reflejan la frustración del sector:

"Sí, es muy, muy feo esos baches. Ahorita acabo de chocar mi llanta. El arreglo me sale como 1.500, 1.800 bolivianos o más porque ahorita ha subido harto el dólar. Pido que por favor tapen, arreglen todo eso, porque si no son consecuencias para nosotros" , lamentó una conductora afectada.

Otro transportista indicó que los daños mecánicos abarcan desde soportes hasta la cremallera del motor: "He gastado ya, he comprado cremallera, ahorita me dice el soporte, un muelle, entonces el motor hay que cambiar. [...] Mínimo se gasta unos mil bolivianos" .

Otros afectados calculan un gasto mensual recurrente de al menos 500 bolivianos solo en refacciones debido a la afectación que sufren los vehículos en el pavimento dañado.

Ante este panorama, los conductores hicieron un llamado directo a las autoridades edilicias para que realicen inspecciones y ejecuten trabajos de bacheo de forma urgente en las rutas más transitadas. "Estas zonas, al menos yo creo que deberían hacerlo con prioridad. Yo creo que el alcalde está empezando a componer las calles, pero debe priorizar algunas zonas que son más concurridas, como este tramo del Mercado Mutualista", expresó un chofer.

Por su parte, otros ciudadanos remarcaron que el problema no se limita a esta área, mencionando que situaciones similares se registran en otras arterias de la capital cruceña, como la avenida G77 pasando el octavo anillo, donde aseguran que el estado de la vía "es el colmo" debido a su profundidad.

Los transportistas esperan que el municipio escuche sus demandas y se despliegue personal de obras públicas para solucionar de manera definitiva los daños antes de que las fallas mecánicas sigan perjudicando su herramienta de trabajo.

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