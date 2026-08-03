Vecinos denuncian falta de avance en la carretera Senkata–Apacheta

Vecinos de la carretera que une Senkata con Apacheta, en El Alto, denunciaron que la obra vial no presenta avances visibles pese al tiempo transcurrido desde el inicio de los trabajos.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, la carretera debería contar con un avance superior al 50%, pero actualmente se observa una vía afectada por desvíos, polvo y ausencia de maquinaria u obreros.

Polvareda afecta a los vecinos

Los habitantes del sector señalaron que los desvíos habilitados por la obra generan una intensa polvareda, situación que afecta a las familias, peatones, comerciantes y transportistas que circulan por la zona.

Según los vecinos, el problema se mantiene desde hace varios meses y se agrava por la falta de trabajos visibles en el tramo.

Piden intervención del Gobierno y la ABC

Ante esta situación, los afectados pidieron al Gobierno central y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) asumir acciones para reactivar y concluir el proyecto vial.

Los vecinos exigen que se informe el estado real de la obra, los motivos del retraso y el cronograma previsto para su ejecución.

Una vía clave para El Alto

La carretera Senkata–Apacheta es considerada un tramo importante para la conectividad de la ciudad de El Alto y zonas aledañas. Por ello, los habitantes piden que la obra no quede abandonada y que se garantice su conclusión para mejorar la circulación vehicular y reducir las afectaciones provocadas por el polvo y los desvíos.

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