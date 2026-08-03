Aprehenden a dos presuntos 'motochorros' tras allanamiento en Santa Cruz

Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la zona de Los Lotes derivó en la aprehensión de dos personas involucradas en presuntos actos ilícitos. Al respecto, el fiscal Adalid Padilla señaló que “esta gente ‘los viciosos’ robaban y venían y dejaban las pertenencias en este lugar a cambio de droga”, declaración que expone la modalidad de trabajo de este grupo delictivo en la capital cruceña.

Evidencias e incautaciones en el inmueble

Durante la intervención se hallaron diversos artefactos que aparentemente son robados, además de sustancias controladas que requirieron la presencia inmediata de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para su pesaje y cuantificación.

“En el lugar aprehendieron a dos personas y encontraron cédulas de identidad, celulares y otros artefactos que aparentemente son robados; hay un sinnúmero de diferentes personas, suponemos que pueden ser víctimas”, añadió Padilla sobre la evidencia recabada.

Vínculos con 'motochorros' y vehículos irregulares

Las primeras hipótesis de los investigadores señalan que el sitio funcionaba como punto de acopio para los denominados 'motochorros', delincuentes dedicados a arrebatar carteras y teléfonos a peatones en pleno movimiento. Asimismo, la intervención permitió precintar una vagoneta tipo taxi sin placas de circulación que presuntamente era utilizada para cometer diferentes atracos en la ciudad.

El vehículo retenido y los objetos recuperados fueron puestos a disposición de las autoridades especializadas para profundizar las investigaciones correspondientes.

“Vamos a trasladar el vehículo a las dependencias de la Felcn para que se haga la respectiva exhibición ante la prensa para ver si no han sufrido alguna víctima, algún atraco o robo con ese vehículo”, concluyó el fiscal sobre las acciones inmediatas a seguir.

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