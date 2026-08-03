La prensa internacional ha puesto sus ojos en la integración comercial y logística de Sudamérica. El influyente canal de televisión brasileño Globo reportó los detalles del acuerdo estratégico firmado en San Ignacio de Velasco, que celebró sus 278 años de fundación convirtiéndose en el epicentro de un nuevo corredor vial internacional.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades, empresarios y líderes del agronegocio de ambos países, destacando la participación del presidente Rodrigo Paz, quien firmó el acuerdo de cooperación junto a representantes brasileños para dar inicio formal al proyecto carretero.

Un puente bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico

El proyecto contempla la construcción de un tramo de 129 kilómetros que conectará San Ignacio de Velasco con la región brasileña de Vila Bela de Santísima Trinidad (Mato Grosso). Las obras del lado brasileño ya se encuentran en marcha, consolidando una infraestructura llamada a transformar el comercio regional:

Acceso al Atlántico para Bolivia: Permitirá a Bolivia una salida más rápida hacia el Océano Atlántico a través de Porto Velho.

Acceso al Pacífico para Brasil: Brindará a los productores brasileños una nueva ruta hacia los puertos chilenos de Arica e Iquique , acortando distancias clave. Según el presidente del Comité de Integración Bolivia-Brasil, Pedro Lacerda, esta ruta representa casi 2.000 kilómetros menos en comparación con otros corredores existentes.

Puesto aduanero: La ruta incluirá un control fronterizo moderno para agilizar el intercambio comercial y potenciar el desarrollo económico de la región.

Beneficios directos para el agronegocio y la industria

El impacto del corredor vial abarca sectores clave de la producción y el transporte en ambos países:

Suministro estratégico de urea: Los productores rurales de Mato Grosso podrán adquirir urea boliviana —uno de los fertilizantes más demandados a nivel global— directamente de Bolivia, sustituyendo las costosas importaciones actuales provenientes de Ucrania.

Optimización logística: Los camiones bolivianos que transporten mercancías hacia el Atlántico podrán retornar cargados con soya brasileña para abastecer a las industrias de producción de aceite.

Reducción de costos: El reconocido empresario brasileño Eraí Maggi Scheffer, conocido como el “Rey de la soya”, señaló que la obra optimizará los costos de transporte de forma bilateral, aprovechando la alta producción de la región.

Para el sector transportista, que ha enfrentado adversidades durante décadas, la obra representa un hito histórico. José Jair Barros dos Santos, transportista con 15 años de experiencia en la ruta, recordó las dificultades previas:

"El acceso aquí era muy difícil, había deslizamientos de tierra, incluso estaba cerrado durante la temporada de lluvias. Entonces hoy con esta realidad que estamos viendo aquí, es un sueño hecho realidad que pensé que no sería parte, pero estamos aquí presenciando este momento especial".

Por su parte, Cristian Méndez, Subgobernador de la Provincia José Miguel de Velasco, enfatizó la proyección geopolítica de la zona. "Nos va a permitir, como región, poder ser un eje estratégico para la distribución de carga entre Atlántico y Pacífico", afirmó.

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