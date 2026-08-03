Bolivia registra 559 focos de calor este lunes; Beni concentra la mayor incidencia

Bolivia registra 559 focos de calor este lunes 3 de agosto de 2026, de acuerdo con la última actualización del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), emitida a las 18:05.

El departamento de Beni concentra la mayor cantidad de focos de calor, seguido por La Paz y Santa Cruz, según el reporte satelital.

Yacuma encabeza el reporte por provincias

En el detalle por provincias, Yacuma, en Beni, lidera el registro nacional con 70 focos de calor. Le siguen Chiquitos, en Santa Cruz, con 61, y General José Ballivián, también en Beni, con 53.

Entre las provincias con mayor incidencia también figuran Inquisivi, con 38; Larecaja, con 35; Velasco, con 32; y Guarayos, con 29.

Exaltación y San José, los municipios con más focos

A escala municipal, Exaltación encabeza el reporte con 58 focos de calor, seguido por San José, con 54.

También aparecen entre los municipios con mayor registro Santa Rosa, con 29; Inquisivi, con 25; y San Ignacio de Velasco, con 24.

Monitoreo satelital

Los focos de calor son anomalías térmicas detectadas por satélites y no necesariamente representan incendios activos. Sin embargo, sirven como alerta para identificar zonas con posible quema, chaqueo o riesgo de propagación, especialmente durante la época seca.

El reporte muestra una reducción frente a registros anteriores, aunque las autoridades mantienen el monitoreo en regiones vulnerables del oriente, la Amazonía y zonas de tierras altas.

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