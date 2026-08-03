¿Deudas en inmuebles? Alcaldía alerta sobre remates y cuentas congeladas; conozca los plazos para regularizar su situación

La Administración Tributaria Municipal recordó que quedan pocas semanas para que los propietarios de inmuebles regularicen su situación fiscal. Un universo de 22 mil contribuyentes, cuyos registros se vieron beneficiados por ciertas irregularidades en recaudaciones de gestiones pasadas, tiene plazo hasta el 31 de agosto para realizar sus pagos pendientes.

El director de Recaudaciones, Carlos Verazain, explicó que la Alcaldía se encuentra procediendo al cobro de estos 22 mil casos bajo el amparo de una normativa especial de alivio tributario.

Descuentos vigentes y medidas drásticas desde septiembre

La normativa municipal vigente contempla un descuento significativo en intereses y multas para todos los contribuyentes que mantengan deudas en mora, beneficio en el cual también se encuentran comprendidos los casos observados.

Sin embargo, pasado el plazo establecido, la administración local endurecerá su posición:

Fecha límite: El periodo de gracia y condonación fenece improrrogablemente el 31 de agosto de la presente gestión.

Gestión de cobro coactivo: A partir del 1 de septiembre , la Administración Tributaria Municipal iniciará las acciones legales de cobro de deudas tributarias.

Sanciones y ejecuciones: Las medidas coactivas derivarán en el bloqueo de cuentas bancarias, la inscripción de hipotecas sobre los bienes y el eventual remate de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los deudores morosos.

Próximos anuncios sobre vehículos y patentes

Consultado sobre otros sectores tributarios, Verazain adelantó que las investigaciones internas vinculadas al rubro de vehículos y patentes concluirán en aproximadamente una semana más, fecha en la que se darán a conocer los datos oficiales a la población.

Desde el municipio instaron a la ciudadanía a aprovechar los incentivos vigentes antes de que concluya el mes de agosto para evitar drásticas afectaciones a su patrimonio familiar y comercial.

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