Alejandra Bonifaz es posesionada como nueva viceministra de Educación Alternativa y Especial

El ministro de Educación, Erick Sanjinés Chávez, posesionó a Alejandra Bonifaz Beller como nueva viceministra de Educación Alternativa y Especial, en reemplazo de Sergio Caballero Vidal, quien ejercía el cargo de manera interina.

Del acto participaron el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel Castillo; la viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Ana Cárdenas Angulo; además de otras autoridades e invitados.

Compromiso con la inclusión

Durante la toma de juramento, Sanjinés destacó la responsabilidad que implica dirigir un área orientada a garantizar el acceso a la educación de sectores históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad.

“La Educación Alternativa y Especial es el espacio donde se refleja con mayor claridad nuestro compromiso con la equidad, la diversidad y la dignidad de cada persona”, afirmó el ministro.

La autoridad remarcó que desde esta instancia el Estado debe garantizar que nadie quede al margen del derecho a aprender, crecer y aportar al desarrollo del país.

Bonifaz convoca a trabajo conjunto

Tras asumir el cargo, Bonifaz reafirmó su compromiso de trabajar al servicio del sistema educativo boliviano y destacó que el Viceministerio tiene una misión “profundamente humana”.

Según dijo, el área debe abrir oportunidades educativas para quienes, por distintas circunstancias, interrumpieron su trayectoria educativa, además de garantizar una formación pertinente, inclusiva y de calidad para personas con discapacidad y estudiantes con talento extraordinario.

La nueva viceministra convocó a familias, maestros, organizaciones sociales, empresa privada, cooperación internacional y a la sociedad en su conjunto a asumir una responsabilidad compartida en favor de la educación boliviana.

Trayectoria profesional

Alejandra Bonifaz es licenciada en Educación Primaria y Economía, con una maestría en Desarrollo Educativo Internacional.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en programas de educación alternativa, educación inclusiva, juventud y fortalecimiento de sistemas educativos en África, Asia y América Latina.

También ha dirigido iniciativas de cooperación internacional con gobiernos, organismos internacionales y actores locales para ampliar oportunidades educativas en poblaciones excluidas del sistema formal y en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con su perfil, brindó liderazgo técnico en más de 15 países, impulsando modelos de educación alternativa, formación laboral juvenil, inclusión y resiliencia educativa.

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