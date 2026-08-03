Largas filas por diésel persisten en surtidores de Cochabamba y afectan al transporte pesado e interdepartamental

El inicio de una nueva semana en el departamento de Cochabamba mantiene una problemática recurrente en las estaciones de servicio: las extensas filas de vehículos en busca de combustible, con el diésel como el carburante más afectado.

Colapso vehicular en la avenida Ingavi

En arterias principales como la avenida Ingavi, el panorama refleja la magnitud del perjuicio para el sector del transporte pesado e interdepartamental. En el lugar se observa una doble fila de motorizados —tanto buses como camiones de gran tamaño— apostados a ambos lados de la vía a la espera de poder abastecerse.

Numerosos buses y camiones aguardan en los surtidores de la zona. En el carril opuesto se registra simultáneamente otra fila con el mismo perjuicio vehicular. La espera para adquirir diésel se prolonga por bastantes días, a diferencia de otros carburantes donde la fila suele reducirse a cuestión de horas.

Abastecimiento insuficiente y afectación laboral

Los volúmenes de combustible que llegan a los surtidores resultan insuficientes para cubrir la alta demanda de todo el parque automotor en espera. Esta situación altera de forma directa las rutas y cronogramas de los choferes:

"Estoy desde ayer en la noche, ayer en la tarde. Todos estamos perjudicados. A veces me toca a Sucre o a Santa Cruz, todo ese lado. Estamos destinados. Están destinados los turnos, pero no estamos correspondiendo porque no hay diésel", lamentó un conductor de un bus de transporte interdepartamental atrapado en la fila.

Los transportistas continúan a la espera de una solución estructural que regularice el suministro de diésel en el departamento, el cual sigue condicionando su normal actividad laboral.

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