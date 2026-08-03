Se registra intenso movimiento policial en San Ignacio de Velasco tras recientes hechos fatales

Un intenso movimiento policial se registra en el municipio de San Ignacio de Velasco tras los violentos acontecimientos que encendieron las alarmas de la población local.

“Es muy necesario fortalecer los efectivos que han estado durante estos últimos días en San Ignacio de Velasco y que sean destinados de manera permanente”, afirmó María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

Exigencia de permanencia policial

Durante una reunión de emergencia, autoridades locales y líderes cívicos acordaron solicitar formalmente que los 200 uniformados desplegados no abandonen la zona. Esta presencia constante busca mejorar la capacidad de respuesta inmediata y prevenir que sigan ocurriendo lamentables hechos delictivos.

Debido a la ubicación estratégica del municipio, las instituciones acordaron implementar medidas estrictas para monitorear el flujo migratorio y empadronar los motorizados. El plan conjunto entre la Policía, la Alcaldía y el Comité Cívico facilitará la rápida identificación de vehículos sospechosos que circulen por el sector.

Tecnología para la vigilancia continua

La estrategia de seguridad también contempla la pronta instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la ciudad. Estas herramientas tecnológicas permitirán un monitoreo permanente para prevenir delitos y apoyar las investigaciones ante situaciones de riesgo.

Las autoridades enfatizaron que la franja fronteriza requiere una atención prioritaria y un respaldo institucional sólido por parte del Gobierno central. Los representantes regionales concluyeron que solo con un control territorial efectivo se devolverá la tranquilidad a los habitantes ignacianos.

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