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Policía incauta 60 paquetes de cocaína y decomisa garrafas de GLP sin documentación en Santa Cruz

Los operativos fueron ejecutados por el Comando Departamental de Policía de Santa Cruz en coordinación con el Ministerio Público, la Felcn y la Dirección Departamental de Transparencia, en el marco de acciones contra el crimen organizado. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/08/2026 19:11

Agregar Reduno en
Foto: Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El Comando Departamental de Policía de Santa Cruz informó sobre los resultados del Plan Halcón, un operativo destinado a combatir el crimen organizado y los delitos conexos en el departamento.

Las acciones fueron ejecutadas por efectivos policiales en coordinación con el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Dirección Departamental de Transparencia.

Foto: Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz

Como resultado de los operativos, las autoridades confirmaron el hallazgo de 60 paquetes que, tras la prueba de campo correspondiente, dieron positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento fue secuestrado y quedó bajo custodia de la FELCN para continuar con las investigaciones e identificar a los responsables.

Durante el mismo despliegue policial también fue intervenido un vehículo que transportaba 20 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sin que el conductor pudiera acreditar su legal procedencia.

Foto: Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz

Ante esta situación, el chofer fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se iniciaron las investigaciones para establecer el origen del combustible y determinar si existe la comisión de otros delitos.

La Policía señaló que estos resultados forman parte de las acciones permanentes del Plan Halcón, orientadas a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad en el departamento de Santa Cruz.

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