"Tengo todos los respaldos": Jhonny Fernández se abstiene de declarar

El exalcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se presentó este lunes en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) para prestar su declaración dentro de la investigación por la presunta malversación de recursos destinados a la construcción del viaducto del cuarto anillo y doble vía a La Guardia.

Tras permanecer más de dos horas en oficinas policiales, Fernández salió del lugar y confirmó que decidió abstenerse de declarar. Explicó que la investigación continúa y que todavía existen diligencias pendientes, además de otras personas que deberán prestar su declaración ante el Ministerio Público.

"Esta es una investigación que todavía falta mucha gente que tiene que declarar. Cuando yo sea nuevamente convocado voy a asistir, porque hay temas que todavía están en curso en esta denuncia", manifestó el exalcalde al salir de la Felcc.

Fernández aseguró que cuenta con la documentación necesaria para respaldar su gestión y sostuvo que demostrará su actuación mediante pruebas documentales. "Yo estoy tranquilo, tengo todo el respaldo. Tengo que demostrarlo con documentos, porque es con documentos que se demuestran las cosas", afirmó.

Asimismo, indicó que la administración municipal involucra a miles de funcionarios y diferentes unidades administrativas, por lo que considera que el proceso debe analizar todas las responsabilidades correspondientes. También calificó la denuncia como un hecho de carácter político.

Consultado sobre su situación jurídica, señaló que continuará defendiéndose en libertad mientras avanza la investigación. "Hay que ser respetuoso de la ley. Todavía falta mucho, como ha dicho el fiscal, faltan muchas personas que tienen que declarar", expresó.

La investigación está relacionada con una presunta malversación de aproximadamente Bs 66 millones en la ejecución de la obra del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia. El Ministerio Público continúa con la toma de declaraciones y la recolección de documentación para esclarecer el caso.

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