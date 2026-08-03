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¿No puedes enviar imágenes? No es tu internet: WhatsApp sufrió una caída global

Usuarios de distintos países reportaron fallas en WhatsApp la noche de este lunes, principalmente al enviar fotografías, stickers y otros archivos multimedia. El problema también afectó la versión web de la plataforma.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/08/2026 19:07

Agregar Reduno en
Mundo

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La aplicación de mensajería WhatsApp sufrió una caída parcial de sus servicios la noche de este lunes 3 de agosto, provocando inconvenientes para miles de usuarios en diferentes partes del mundo.

Muchas personas advirtieron que no podían enviar ni recibir imágenes, archivos o stickers, además de registrar problemas de conexión con los servidores y en WhatsApp Web.

Mientras algunos mensajes de texto continuaban llegando con normalidad, las fotografías y otros archivos de mayor tamaño permanecían bloqueados o no completaban el proceso de envío.

La interrupción generó un aumento inmediato de reportes en plataformas de monitoreo y una ola de publicaciones en redes sociales bajo la etiqueta #WhatsAppDown.

Ante la falla, numerosos usuarios recurrieron temporalmente a aplicaciones alternativas como Telegram para continuar sus comunicaciones y confirmar que se trataba de un problema de alcance global.

Hasta el momento, Meta no ha informado oficialmente cuál fue el origen de la avería, aunque el servicio comenzó a restablecerse de forma gradual en varias regiones.

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