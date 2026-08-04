Reponen y reparan el letrero de "Cocha" en el Paseo del Boulevard tras nuevos daños e instan a cuidar el ornato público

El emblemático letrero con las letras "Cocha" en diferentes colores, ubicado en el Paseo del Boulevard de la Recoleta, volvió a ser blanco de daños y deterioro. Tras reclamos por parte de los vecinos, funcionarios ediles se apersonaron al lugar para realizar los trabajos de mantenimiento y refacción correspondientes.

Daños por mal uso y estructuras frágil

El problema principal radica en el uso inadecuado que le da la ciudadanía a estos elementos ornamentales, los cuales están concebidos exclusivamente para fomentar el turismo y la toma de fotografías.

“El problema es que los niños y la gente que viene a sacarse fotos se sube sobre las letras. Como son pequeñas, entonces no están hechas para que la gente se suba, para que los niños suban. Son de exhibición, no son fuertes”, advirtieron desde la zona, señalando que las piezas se desprenden con facilidad ante la falta de una estructura interna de mayor resistencia o letreros restrictivos.

Una de las letras "C", que se encontraba en condiciones lamentables, ya fue reparada, mientras que el personal municipal procedió a la adecuación y mantenimiento de la letra "A". Las labores también incluyeron la revisión de las instalaciones eléctricas y el sistema de iluminación LED que ilumina el letrero durante las noches.

Acciones legales y llamado al cuidado ciudadano

Ante la reincidencia de estos destrozos —que según informaron las autoridades municipales se registran por tercera vez—, el municipio tomó una postura firme:

La Alcaldía informó que iniciará procesos legales contra los responsables de dañar el ornato público. Se solicitó la ayuda y vigilancia de los vecinos para identificar y denunciar a los autores de los destrozos. Los funcionarios y autoridades reiteraron que el espacio es netamente decorativo y pidieron a la población evitar sentarse o subirse encima de las letras para garantizar su conservación.

Los trabajos de reparación concluyeron durante la tarde, dejando el espacio listo para el disfrute de los visitantes, bajo la premisa de cuidar el patrimonio turístico de la ciudad.

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