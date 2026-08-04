Héctor Francisco Huanca Gutiérrez fue posesionado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, durante un acto oficial en el que también asumió Fernando Aramayo Carrasco como nuevo ministro de la Presidencia.

Huanca reemplaza en la Cancillería a Aramayo, quien dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir la cartera de la Presidencia, en reemplazo de José Luis Lupo.

Durante el acto, se anunció la posesión de ambas autoridades como parte de los cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Perfil profesional

El nuevo canciller es abogado especialista en Derechos Humanos y cuenta con una trayectoria de 15 años en la Defensoría del Pueblo de Bolivia, donde trabajó en la resolución de conflictos relacionados con poblaciones vulnerables, pueblos indígenas originarios, población LGBT y mujeres.

También se desempeñó como capacitador y conferencista en áreas vinculadas a derechos humanos, negociación, mediación y conciliación.

Experiencia en resolución de conflictos

Huanca es profesional en Transformación de Conflictos Sociales y fue facilitador del diálogo en la Defensoría del Pueblo y la Cooperación Suiza.

Además, trabajó como asistente técnico en planificación, seguimiento, implementación y monitoreo de proyectos de la Cooperación Suiza en Bolivia, dentro del programa Acceso a Justicia.

Cargos anteriores

Antes de asumir como canciller, Huanca ocupó diferentes responsabilidades vinculadas a la prevención y gestión de conflictos.

Fue jefe nacional de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo y también jefe de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos.

El 25 de noviembre de 2025 fue posesionado como viceministro, cargo que ocupó antes de ser designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cambio en la Cancillería

Con su posesión, Huanca asume la conducción de la política exterior boliviana en una etapa marcada por el desafío de fortalecer las relaciones internacionales del país y acompañar la agenda institucional del Gobierno.

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