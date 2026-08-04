Rodrigo Paz anuncia que José Luis Lupo será propuesto como representante de Bolivia ante la OEA

En el marco del acto de posesión del nuevo titular de la cartera de la Presidencia, el mandatario Rodrigo Paz confirmó que solicitó formalmente al Senado la aprobación de la designación de José Luis Lupo Flores como nuevo representante permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El anuncio se dio al término de una etapa de 10 meses de gestión de Lupo al frente del Ministerio de la Presidencia —cargo que asumió el 9 de noviembre de 2025—, periodo en el que impulsó medidas para modernizar el aparato estatal, reducir trabas burocráticas y promover espacios de concertación social.

Reconocimiento al diálogo y gestión de crisis

Durante su intervención, el presidente Paz destacó el desempeño de la exautoridad, haciendo especial énfasis en su rol articulador durante los momentos de mayor tensión política y social registrados en el país.

En palabras del mandatario, Lupo lideró un proceso de pacificación fundado en el diálogo con diversos sectores y organizaciones sociales, logrando resolver conflictos sin recurrir a la violencia ni lamentar pérdidas humanas.

"Usted ha demostrado un compromiso con el gobierno y con la patria (...) apostar por el diálogo como un instrumento que usted liderizó llevó a un resultado extraordinario: sin bajas, sin muertos, siendo un gobierno que sea parte de la solución y no de la confrontación", aseveró el presidente Paz al agradecer el trabajo desplegado por el exministro.

Asimismo, el Jefe de Estado expresó su confianza en que la Cámara de Senadores ratifique la propuesta legislativa para que el país cuente con un profesional de perfil técnico e internacional en el foro regional.

"Esperemos que aquello que hemos enviado para que nos pueda representar en la OEA, a través de la petición hecha al Senado, sea aprobado y Bolivia tenga un digno representante de nuestra democracia en la casa de la democracia", acotó el mandatario.

Un perfil de amplia trayectoria internacional

La postulación ante el organismo interamericano responde a la amplia experiencia de José Luis Lupo en el ámbito diplomático y de la banca multilateral. Además de haber ocupado carteras de Estado en administraciones previas (Informaciones, Desarrollo Económico, Hacienda, Gobierno y Presidencia), Lupo se desempeñó durante 25 años en instituciones internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al despedirse de la cartera ministerial, Lupo reafirmó su postura en favor del fortalecimiento institucional y la apertura internacional de Bolivia:

"Sigo creyendo que nuestro país tiene todas las condiciones para salir adelante si es capaz de construir acuerdos amplios, recuperar institucionalidad y vencer a la corrupción. Continuaré sirviendo al país desde donde me corresponda hacerlo", afirmó la exautoridad.

La designación de Lupo queda ahora a la espera del tratamiento y dictamen de la Cámara de Senadores para su posterior oficialización y toma de posesión ante la sede de la OEA en Washington D.C.

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