Fernando Aramayo posesionado como Ministro de la presidencia

El presidente Rodrigo Paz Pereira posesionó a Fernando Aramayo Carrasco como nuevo ministro de la Presidencia, en reemplazo de José Luis Lupo.

En el mismo acto, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez fue posesionado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, cargo que hasta ahora era ocupado por Aramayo.

“De esta forma quedan posesionados los ciudadanos Fernando Aramayo Carrasco como ministro de la Presidencia y Héctor Francisco Huanca Gutiérrez como ministro de Relaciones Exteriores”, se anunció durante el acto oficial.

Aramayo destaca el rol institucional del Estado

Tras asumir el cargo, Aramayo afirmó que recibe la nueva responsabilidad con gratitud, humildad y sentido del deber, en un momento que calificó como trascendental para el país.

“Bolivia vive uno de esos momentos. Asumo esta alta responsabilidad que hoy me confiere el señor presidente del Estado con un profundo sentido del deber y con plena conciencia de la trascendencia institucional de esta hora”, expresó.

La nueva autoridad sostuvo que servir al Estado representa “el más alto honor y la mayor responsabilidad” para un servidor público.

Deja Cancillería y pasa a Presidencia

Aramayo señaló que concluye una etapa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde, dijo, pudo confirmar que la fortaleza de un país no depende únicamente de su política exterior, sino también de la estabilidad interna de sus instituciones.

“El prestigio de una nación no depende únicamente de la calidad de su política exterior. La verdadera fortaleza de un país comienza siempre en el interior de sus instituciones”, afirmó.

Llamado a superar la crisis

En su discurso, el nuevo ministro de la Presidencia se refirió a los hechos recientes que vivió el país y sostuvo que toda crisis debe convertirse en una oportunidad para corregir debilidades, fortalecer instituciones y renovar compromisos con el futuro.

“Después de toda crisis llega el momento de decidir qué país queremos construir”, manifestó.

Aramayo afirmó que Bolivia debe recuperar su capacidad de producir, invertir, generar empleo y ofrecer condiciones de estabilidad y certidumbre a la población.

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