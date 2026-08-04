Gobierno elimina dos ministerios: Planificación y Turismo

El presidente Rodrigo Paz afirmó que el reordenamiento del Ejecutivo busca reducir burocracia y avanzar hacia un Estado “más inteligente, más eficiente, más transparente y más cercano a la gente”.

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció dos señales dentro del nuevo reordenamiento del Órgano Ejecutivo: la transformación del área de Turismo mediante la creación de una Agencia Nacional del Turismo, del Folclore y de la Gastronomía, y la eliminación del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El anuncio fue realizado durante el acto de posesión de Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia y de Héctor Huanca como ministro de Relaciones Exteriores.

Eliminan el Ministerio de Planificación

En la misma línea, Paz confirmó la eliminación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, como parte de una nueva composición del Ejecutivo.

“A su vez también se genera una decisión: se elimina el Ministerio de Planificación del Desarrollo bajo una visión de una nueva composición bajo otros ministerios”, indicó.

El presidente adelantó que brindará mayores explicaciones posteriormente sobre esta determinación y sobre el rol de las autoridades salientes.

Un Estado más eficiente

Paz defendió que el país no necesita una estructura estatal más grande, pero tampoco un Estado ausente, sino uno con mayor capacidad de respuesta.

“No se necesita un Estado más grande, tampoco se necesita un Estado ausente, se necesita un Estado más inteligente, más eficiente, más transparente y más cercano a la gente”, sostuvo.

Turismo pasará a una agencia nacional

Durante su intervención, Paz explicó que el Ministerio de Turismo dejará de funcionar como cartera ministerial, aunque una parte de sus competencias permanecerá dentro del Ejecutivo.

“El Ministerio de Turismo, si bien va a quedar parte de él en el Ejecutivo, se está creando una Agencia Nacional del Turismo, del Folclore, de la Gastronomía”, afirmó el mandatario.

Según el presidente, esta nueva instancia permitirá una relación más ágil entre el sector público y privado, además de facilitar la articulación nacional e internacional.

Busca reducir burocracia

Paz sostuvo que la estructura ministerial genera trámites y lentitud, por lo que una agencia permitiría responder de manera más rápida a las necesidades del sector turístico.

“La burocracia estatal de los ministerios no permite agilidad y la Agencia Nacional del Turismo, del Folclore, de la Gastronomía va a permitir que lo público y lo privado puedan incorporarse, puedan encontrarse”, señaló.

El mandatario remarcó que el objetivo es convertir al turismo, el folclore y la gastronomía en un engranaje con mayor impacto en la economía nacional.

Mira la programación en Red Uno Play