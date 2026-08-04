Gobierno hace cambios en su gabinete y posesiona a nuevas autoridades

En un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz posesionó la noche de este lunes a las nuevas autoridades que encabezarán las carteras de la Presidencia y de Relaciones Exteriores. Fernando Aramayo asumió como nuevo ministro de la Presidencia en reemplazo de José Luis Lupo, mientras que Héctor Francisco Huanca Gutiérrez tomó el liderazgo de la Cancillería en sucesión de Aramayo.

Perfil técnico y trayectoria internacional de Fernando Aramayo

Fernando Aramayo. Foto: Cancillería de Bolivia.

El nuevo titular de la Presidencia es un especialista en Economía Política, Políticas Públicas y Gestión de la Cooperación Internacional que cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional. Previo a esta designación, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores e impulsó procesos estratégicos dentro de la administración pública.

A lo largo de su carrera institucional, ejerció como jefe de Política Económica en la oficina del PNUD en Bolivia y fue asesor de Democracia y Desarrollo para América Latina y el Caribe desde Nueva York. Asimismo, destacó por su labor como facilitador en hitos históricos del país, entre los cuales sobresalen la Asamblea Constituyente y el Censo de Población y Vivienda del año 2001.

Su experiencia técnica abarca trabajos de mediación y desarrollo institucional en diversos países de América Latina, África y Medio Oriente. Además, ha colaborado activamente con organismos multilaterales y agencias internacionales como la GIZ en materia de gobernanza democrática y construcción de paz.

Experiencia en derechos humanos y diálogo de Héctor Huanca

. Foto: Cancillería de Bolivia.

Por su parte, el nuevo canciller Héctor Francisco Huanca Gutiérrez ejercía anteriormente como viceministro de Gestión Consular e Institucional dentro del servicio exterior. Abogado de profesión y experto en Derechos Humanos, acumula 15 años de trabajo en la Defensoría del Pueblo atendiendo a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Huanca cuenta con especializaciones en transformación de conflictos sociales y facilitación del diálogo desarrolladas junto a la Cooperación Suiza. De igual forma, se ha desempeñado como asistente técnico e implementador de proyectos orientados a fortalecer el programa de Acceso a la Justicia en el territorio nacional.

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