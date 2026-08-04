Paz se queda con 12 ministerios: “No se necesita un Estado más grande, sino más eficiente”

El presidente Rodrigo Paz anunció una nueva etapa en su gestión con una reestructuración que deja al Gobierno con 12 ministerios. El mandatario afirmó que esta decisión forma parte de un proceso de transformación del Estado orientado a reducir la burocracia.

Durante el acto de posesión de los nuevos ministros de la Presidencia y Relaciones Exteriores, Paz señaló que el periodo inicial de su Gobierno estuvo enfocado en organizar la administración pública y que ahora comienza una fase de cambios estructurales.

“Hoy día cambiamos de etapa, ha comenzado un tiempo de transformaciones profundas. Siempre dijimos: primero vamos a ordenar la casa y después las instancias correspondientes”, manifestó Paz.

Explicó que, tras recibir un Gobierno con 21 ministerios, posteriormente reducidos a 17, su administración inició con 14 carteras y ahora avanzará hacia un gabinete conformado por 12 ministerios.

"El Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino un Estado presente, eficiente y que vaya siendo el ejemplo de aquello que tiene que significar un mensaje a nivel de las regiones", afirmó Paz.

Como parte de esta reorganización, el mandatario anunció la creación de la Agencia Nacional del Turismo, del Folclore y de la Gastronomía, instancia que tendrá la misión de articular el trabajo entre los sectores público y privado para agilizar la promoción turística .

“La burocracia estatal de los ministerios no permite agilidad y la Agencia Nacional del Turismo, del Folclore, de la Gastronomía va a permitir que lo público y lo privado pueda incorporarse, puedan encontrarse y también lo nacional e internacional”, reiteró.

Además, anunció la eliminación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y señaló que sus funciones serán reorganizadas dentro de otras áreas del Gobierno.

El mandatario también destacó que no busca ampliar la estructura estatal, sino mejorar su funcionamiento. “No se necesita un Estado más grande, tampoco se necesita un Estado docente, se necesita un Estado más inteligente, más eficiente, más transparente y más cercano a la gente”, manifestó.

Finalmente, Paz aseguró que los cambios ministeriales forman parte de una planificación de Gobierno y no de decisiones momentáneas. “Estos cambios ministeriales forman parte de esa ruta, no son respuestas circunstanciales, son decisiones destinadas a preparar al gobierno para la etapa de transformaciones que comienza”, afirmó.

El presidente cerró su intervención señalando que su administración continuará con una agenda enfocada en la transformación del Estado, la apertura internacional y la recuperación económica del país.

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