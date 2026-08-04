Paz afirma que Bolivia cerró el semestre con superávit pese a los bloqueos

El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que Bolivia cerró el semestre con superávit, pese a los bloqueos y conflictos registrados en las últimas semanas.

La declaración fue realizada durante el acto de posesión de Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia y Héctor Huanca como ministro de Relaciones Exteriores, donde el mandatario también hizo referencia al proceso de reordenamiento del Ejecutivo.

Superávit pese a los bloqueos

Paz aseguró que, aun con las dificultades generadas por los bloqueos, el país logró superar los resultados del mismo semestre del año anterior.

“Este semestre, aún con los bloqueos, estamos con superávit. Este semestre, aún con los bloqueos, hemos superado al semestre del año pasado del gobierno anterior”, manifestó.

El mandatario señaló que el movimiento económico estaría en torno a $us 6.000 millones, aunque cuestionó que en la gestión pasada, sin bloqueos, el resultado haya sido negativo.

“El año pasado estábamos en comparación menos 500 millones de dólares y no tuvieron bloqueos”, sostuvo.

“Estamos ordenando la casa”

El presidente afirmó que estos resultados forman parte de un proceso de ordenamiento económico e institucional impulsado por su administración.

“Con todos los problemas que hemos tenido, estamos ordenando la casa y ya estamos en un superávit, empezando a construir un proyecto nacional, una visión nacional”, señaló.

Paz agradeció a los ministros que participaron en esta etapa de gobierno y también al nuevo gabinete que acompañará la siguiente fase de la gestión.

Anuncia nuevos informes

El jefe de Estado adelantó que durante esta semana se realizarán nuevos anuncios y confirmó que el 6 de agosto presentará el informe a la patria, donde se prevé que detalle los avances, desafíos y próximas medidas de su administración.

“Esto no se queda acá. Recién comienza esta transición, se va culminando y está empezando el proceso de la transformación”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play