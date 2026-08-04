Alcaldes del Norte Integrado amenazan con bloqueos por falta de diésel

Productores del Norte Integrado, junto a autoridades municipales de Fernández Alonso y Cuatro Cañadas, instalaron la tarde de este lunesuna protesta en instalaciones de YPFB para exigir la provisión de diésel.

El alcalde de Fernández Alonso, Eliazer Arellano, cuestionó la falta de abastecimiento y aseguró que el sector productivo atraviesa una situación crítica debido a las dificultades para acceder al combustible.

“El departamento no merece esto, los productores no nos merecemos esto. Ya un año seguimos haciendo cola en diésel. Sinceramente, nos fregaron al sector productivo”, manifestó Arellano.

La autoridad señaló que incluso los trabajos municipales se encuentran afectados por la falta de combustible. “No puedo arreglar un camino porque no tengo diésel, mi maquinaria parado lo tengo ahí en la alcaldía. Más de una semana estamos parados”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Cuatro Cañadas, Johan Bergen, indicó que la escasez de diésel está perjudicando la producción agrícola y el traslado de los productos hacia los mercados.

“No tenemos producción, no tenemos diésel para producir. Nuestra cosecha se está cayendo todo al suelo”, sostuvo Bergen, quien agregó que los transportistas también enfrentan problemas para movilizar la producción. “Cosechamos trigo, las transportistas tampoco tienen diésel para llevar nuestro grano”.

Ambas autoridades señalaron que agotaron las gestiones ante las instancias correspondientes y anunciaron que podrían asumir medidas de presión.

“Si no nos dan en 72 horas diésel, vamos a bloquear porque no nos queda otra salida más”, advirtió Bergen.

Los alcaldes remarcaron que la falta de combustible afecta directamente al sector productivo del Norte Integrado y pidieron al Gobierno garantizar el abastecimiento para evitar mayores perjuicios

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