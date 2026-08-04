Cívicos cruceños piden alianza con Brasil ante escalada de hechos fatales en la frontera

Ante el preocupante repunte de violencia en la región fronteriza de San Ignacio de Velasco, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que “dentro de los tratados internacionales tienen que haber ciertos parámetros, entre ellos, la seguridad es totalmente primordial” para resguardar la tranquilidad ciudadana.

Asimismo, el líder cívico remarcó que “Santa Cruz y Brasil son muy extensos en frontera, tiene que haber una coordinación entre las fuerzas públicas de Brasil y las de Bolivia” para garantizar el control efectivo del territorio.

Esta postura institucional surge mientras la Policía Boliviana intensifica los operativos en el departamento para capturar a los responsables del asesinato del subteniente Yerson Salazar Aliendres y esclarecer otros hechos de sangre en la franja limítrofe. La consternación social se ha profundizado tras el acribillamiento del veterinario Denar Parada Saavedra en San Ignacio de Velasco, quien recibió más de diez impactos de proyectil de arma de fuego.

Soberanía y alianzas estratégicas

Para enfrentar la criminalidad, Cochamanidis señaló que “en Brasil deben tener equipos más avanzados, debe haber la voluntad de ese lado de solucionar los problemas, evitar estos crímenes” de forma conjunta. Respecto a la presencia militar o policial en la zona, concluyó que “sentar o no una base que será lo que determine nuestra constitución y la de Brasil, pero sobre todo la cooperación de ambos países” será determinante para resolver la crisis.

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