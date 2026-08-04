Transporte pesado da 15 días al Gobierno para resolver falta de diésel

El transporte pesado dio un plazo de 15 días al Gobierno para resolver el desabastecimiento de diésel y atender el mal estado de las carreteras, dos problemas que, según el sector, están frenando sus operaciones y generando pérdidas económicas.

Dirigentes transportistas señalaron que las autoridades no cumplieron los compromisos asumidos y advirtieron que, una vez que se levante el estado de excepción, asumirán medidas de presión.

“No queda otra situación que tomar medidas totalmente contundentes del sector del autotransporte, porque no pueden trabajar los compañeros”, señaló uno de los representantes.

Se declaran en quiebra

El representante del transporte pesado, Domingo Ramos, afirmó que el sector está cansado de “mendigar combustible” y anunció que, si no existe una respuesta en el plazo fijado, se declararán en quiebra nacional.

“Ustedes tienen 15 días para responder al sector del transporte pesado. Caso contrario, nosotros nos declaramos en quiebra nacional y no vamos a poder pagar peajes ni impuestos”, advirtió Ramos.

El dirigente aseguró que las reuniones y acuerdos previos con el Gobierno no tuvieron resultados concretos.

“No hemos avanzado ni siquiera al 10%. Hay respuestas, sí, leyes sí, pero no están en consenso, no están en funcionamiento”, cuestionó.

Filas por diésel reducen viajes

Según los transportistas, la falta de combustible redujo considerablemente la cantidad de viajes que realizaban cada mes.

Indicaron que antes un vehículo pesado podía trabajar al menos tres veces al mes, pero actualmente muchos no logran completar ni uno o uno y medio debido a las filas por diésel.

“Estamos totalmente afectados. Lamentablemente siguen existiendo las filas y se agudiza mucho más el tema diésel”, señalaron desde el sector.

Carreteras y repuestos también golpean al sector

Además del desabastecimiento de carburante, el transporte pesado reclama por el mal estado de las carreteras, la falta de mantenimiento vial y el encarecimiento de repuestos.

Ramos pidió regular los fletes y atender el abandono de las rutas, al señalar que los accidentes en carreteras como La Paz–Oruro también están relacionados con las condiciones de transitabilidad.

“El sector está cansado, hoy mendigando combustible. Por eso estamos en estado de emergencia”, sostuvo.

Transporte libre prepara denuncias

El transporte libre nacional también anunció que presentará denuncias por presuntas irregularidades en la importación de carburantes, principalmente por el caso de la denominada gasolina de mala calidad.

Dirigentes del sector aseguraron que cuentan con documentación que revelaría contradicciones entre informes de YPFB, la ANH y la Comisión Investigadora de Diputados.

“Yacimientos y la ANH tienen que ser investigados por la mala compra que han hecho, las malas decisiones y la gasolina basura que ha perjudicado a miles de transportistas”, señalaron.

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