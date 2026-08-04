Fernando Aramayo asume Ministerio de la Presidencia: Este es su perfil profesional

Fernando Hugo Aramayo Carrasco fue posesionado la noche de este lunes como nuevo ministro de la Presidencia, en reemplazo de José Luis Lupo, quien permaneció cerca de nueve meses al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Logros alcanzados

Durante su gestión como canciller impulsó la reactivación de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, tras casi 18 años, además de promover un acercamiento con Chile en materia de política exterior.

Aramayo es economista y cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas. Es especialista en Economía Política, Políticas Públicas, Resolución Alternativa de Conflictos y Gestión de la Cooperación Internacional.

Antecedentes de Aramayo

A lo largo de su trayectoria profesional desempeñó funciones en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde fue jefe de Política Económica, Estrategia e Innovación en Bolivia y asesor en Democracia y Desarrollo para América Latina y el Caribe desde Nueva York. También trabajó como coordinador de Programas y Gestión Institucional del organismo.

Asimismo, participó como facilitador en procesos nacionales como la Asamblea Constituyente y el Censo de Población y Vivienda de 2001.

Con su designación, Aramayo pasa a encabezar el Ministerio de la Presidencia como parte de los cambios en el gabinete anunciados por el presidente Rodrigo Paz antes de la conmemoración del 201 aniversario de la independencia de Bolivia.

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