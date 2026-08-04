Diputado: "Salida de exministro José Luis Lupo era necesaria"

Los diputados Ricardo Rada, del PDC, y Edgar Zegarra, de Alianza Libre, analizaron en el programa Que No Me Pierda (QNMP) los recientes cambios en el Ejecutivo tras la salida de José Luis Lupo del Ministerio de la Presidencia y la posesión de Fernando Aramayo en su reemplazo.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, afirmó que la salida de José Luis Lupo del Ministerio de la Presidencia era una decisión necesaria dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz.

El legislador sostuvo que el cambio “ya se veía venir”, debido a que Lupo había expresado críticas internas al propio gabinete y, según su criterio, no tuvo una presencia suficientemente activa durante los momentos de mayor conflicto político y social.

“El ministro Lupo pocas veces, contadas con los dedos de la mano, lo hemos visto salir a defender al Gobierno y al presidente”, cuestionó Rada.

Destaca llegada de Fernando Aramayo

Rada consideró que la designación de Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia puede darle mayor dinamismo a esa cartera, una de las más importantes del Ejecutivo.

El diputado destacó que Aramayo tuvo una actuación más visible desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde, según dijo, realizó gestiones para reactivar acuerdos comerciales, fortalecer relaciones internacionales y acompañar la búsqueda de financiamiento externo.

“Lo hemos visto mucho más activo siendo ministro de Relaciones Exteriores”, señaló Rada.

A criterio del legislador, Aramayo podría potenciar desde Presidencia la tarea de articulación política e institucional que requiere el Gobierno en esta etapa.

Zegarra: ministros cumplieron su ciclo

Por su parte, el diputado de Alianza Libre, Edgar Zegarra, sostuvo que varios ministros del actual gabinete ya cumplieron su ciclo y que el presidente debe realizar una renovación más profunda de su equipo.

“Necesitamos un gabinete que tenga conocimiento más cabal de los despachos y que esté cerca a la ciudadanía”, afirmó.

Zegarra señaló que el país enfrenta un desafío complejo para salir de la crisis y que, por ello, se requieren autoridades con experiencia, capacidad técnica y contacto directo con la población.

“No es cuestión de manejar un despacho detrás de un escritorio. Hay que pisar el barro crudo que pisa el pueblo boliviano”, manifestó.

Cuestionan a Salud, Minería y Gobierno

Ambos legisladores coincidieron en que podrían darse nuevos cambios en el gabinete. Zegarra mencionó áreas como Salud, Educación, Trabajo y Minería, al considerar que algunas autoridades no estarían respondiendo a las demandas del país.

En el caso de Salud, cuestionó problemas relacionados con ítems, infraestructura, medicamentos y equipamiento.

Rada también observó el desempeño de la ministra de Salud y dijo que recibió reclamos de alcaldes y legisladores por falta de atención y coordinación.

“La ministra de Salud no responde, ha dejado plantados a varios de mis colegas y alcaldes”, afirmó.

Respecto al Ministerio de Gobierno, los diputados expresaron preocupación por los hechos de inseguridad, denuncias de corrupción y cuestionamientos a la actuación policial.

Rada sostuvo que esa cartera tiene uno de los desafíos más delicados, porque desde ahí debería encabezarse la lucha contra la corrupción y la inseguridad.

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