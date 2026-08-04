Investigan a dos policías por uso de vehículo oficial en estado de ebriedad y portando armas

La Fiscalía y la Felcc requisaron un vehículo en Montero, Santa Cruz, tras la aprehensión de dos policías que estaban en su interior.

Sobre este operativo, la Fiscalía informó que “se hace la intervención, la requisa acaba de terminar. Se encuentra un arma larga, una corta y chalecos de efectivos de la Felcn, hay bebidas alcohólicas también”.

Debido al mal uso de recursos públicos, el Fiscal acotó que “este caso va a ser derivado a Santa Cruz, creo que a la unidad anticorrupción porque son funcionarios públicos porque estaban haciendo mal uso de un bien del Estado, de un vehículo”. En este sentido, las autoridades señalaron que los indicios apuntan a que los sujetos utilizaron un automóvil oficial para consumir bebidas alcohólicas mientras estaban de servicio.

Sanciones y estado de ebriedad

A la espera de determinaciones procesales, la Fiscalía concluyó que “seguramente por la vía administrativa se va a sancionar. Son funcionarios que estaban de servicio, de turno y estaban aparentemente en estado de ebriedad. Son efectivos de la Felcn”.

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