La alerta y la indignación crecen en la comunidad educativa cochabambina tras la circulación de un nuevo video en redes sociales que muestra un violento enfrentamiento entre estudiantes en las puertas de una unidad educativa fiscal, ubicada en la zona sur de la ciudad.

En las imágenes se observa a jóvenes de sexo femenino agrediéndose a golpes y jalones de cabello, mientras una multitud de compañeros las rodea, filma con sus celulares e incluso incentiva la violencia en lugar de intervenir. Este hecho se suma a otros dos casos similares registrados apenas la semana pasada en distintas zonas del municipio.

"Parece que se acostumbran a solucionar problemas con peleas"

Ante esta ola de agresiones, la Dirección Departamental de Educación (DDE) expresó su profunda preocupación por la frecuencia y normalización con la que los menores están recurriendo a la fuerza física.

"De verdad la preocupación es ahora bastante más grande para la Dirección Departamental de Educación. Toda vez de que es como si los estudiantes estuvieran acostumbrándose a solucionar sus problemas mediante peleas. Y esto hace que debamos trabajar mucho más todavía en las unidades educativas para que podamos cortar la violencia", afirmó el director departamental de Educación, Edgar Veizaga.

Intervención de la Defensoría y llamado a los padres

Veizaga confirmó que la DDE coordinará acciones de forma inmediata con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para desplegar talleres preventivos y de resolución de conflictos dentro de los establecimientos escolares.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado directo a las familias para que se involucren activamente en la conducta y vida cotidiana de sus hijos, remarcando que la prevención de la violencia debe comenzar en el hogar. La policía y la defensoria ya trabajan para identificar el colegio del hecho más reciente para tomar las medidas correspondientes.

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