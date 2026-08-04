Despliegan contingente policial en Ascensión de la Frontera tras múltiples hechos fatales

Un masivo contingente policial arribó a la comunidad de Ascensión de la Frontera, en Santa Cruz, para iniciar operativos de alto impacto orientados a la localización de extranjeros vinculados al crimen organizado. La intervención se concreta cuatro días después del trágico asesinato de un subteniente de inteligencia de la fuerza del orden en esa misma zona.

Efectivos especializados en tareas de inteligencia y grupos de operaciones tácticas del Comando Departamental ya se encuentran desplegados sobre el terreno. Este contingente tiene la tarea prioritaria de desarticular células delictivas internacionales y devolver la estabilidad al territorio limítrofe.

Foto: Daniel Román | Red Uno.

Antecedentes de alerta en la región

Este fuerte despliegue se suma al tenso panorama que ya afrontaba el municipio de San Ignacio de Velasco tras recientes episodios violentos. La escalada delictiva en la franja fronteriza ha movilizado a diversos sectores regionales que demandan un frenado inmediato a la delincuencia organizada.

Mira la programación en Red Uno Play