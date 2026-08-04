"Que venga todo lo mejor para el país": Lupo se despidió del Ministerio de la Presidencia

José Luis Lupo oficializó este lunes su salida del Ministerio de la Presidencia con una publicación en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber formado parte del Gobierno y destacó el trabajo realizado durante su gestión.

En el mensaje, Lupo agradeció al presidente Rodrigo Paz, por la confianza depositada en él para asumir una de las carteras más importantes del Ejecutivo.

"Quiero agradecer al Presidente Rodrigo Paz Pereira por la confianza depositada en mí durante estos meses al frente del Ministerio de la Presidencia, en una etapa crucial para Bolivia", escribió.

Asimismo, extendió su gratitud a la ciudadanía por el respaldo recibido y reconoció el trabajo de su equipo.

Señaló que durante su gestión se impulsaron acciones para "profesionalizar la administración pública, modernizar la capacidad de respuesta del Estado e impulsar políticas orientadas a mejorar la vida de cada boliviano", asegurando que el diálogo, la transparencia y la gestión fueron los pilares de ese trabajo.

Lupo también aprovechó la publicación para desear éxito a Fernando Aramayo, quien asumirá el Ministerio de la Presidencia.

Finalmente, el exministro aseguró que fue "un verdadero honor" ejercer la responsabilidad y expresó su confianza en el futuro del país.

"Siempre he creído y sigo creyendo en el enorme potencial de nuestro país" y concluyó deseando "que venga todo lo mejor para nuestro hermoso país".

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